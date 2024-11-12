Boransel: Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışanları yeniden BASS’a üye oldu

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12/11/2024

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Boransel: Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışanları yeniden BASS’a üye oldu

Kıbrıs Türk, Banka, Ticaret ve Büro Çalışanları Sendikası (BASS) Başkan Zübeyir Boransel, Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışanlarının sendikaya yeniden üye olduğunu duyurdu.

Boransel, çalışanların 2025’e ait Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili görüş, öneri ve taleplerini de değerlendirdiklerini bildirdi.

Yazılı açıklamasında sendikadan şu veya bu nedenle ayrılan iş yerlerine, özellikle örgütsüz işyerlerine BASS’ta örgütlemeleri için çağrıda bulunan Zübeyir Boransel, çalışma barışını ilke edinmiş sendikalarının bundan sonra da bu doğrultuda yoluna devam edeceğini kaydetti.

12/11/2024 17:56
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TAGS: Boransel: Bostancı Kalkınma Kooperatifi çalışanları yeniden BASS’a üye oldu
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