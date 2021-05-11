Borat: Bölgede yaşayanların görüşleri de alınmalı

Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun yenilenmesinin elzem olduğunu ancak tarafların görüş ve önerilerinin de alınması gerektiğini belirtti.

Dernek Başkanı Fırat Borak yaptığı yazılı açıklamada, “Dipkarpaz halkı başta olmak üzere, tüm ziyaretçiler mevcut yolun yenilenmesinden yanadır. Bu konuda gerek sivil toplum örgütleri, gerek yerel yönetimler istek ve önerilerini sunmaya hazırdır. Yol yapımı sürecinde bölgede yaşayan siyasi irade, yerel halk ve sivil toplum örgütlerini by pass etmek kesinlikle tarafımızdan kabul edilemez. Bölgede yapılacak her yatırım ve plan proje yerel halkın destek ve onayından geçmelidir. Evet, yol yapılması elzemdir. Ancak şartlar tüm tarafların görüş ve önerileri ile olmalıdır” dedi.

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11/05/2021 14:44