Borç batağındaki KIB- TEK’in imdadına Ziraat Bankası yetişti

Borç batağında bulunan ve yatırım yapacak gücü kalmayan Kıb- Tek, Ziraat Bankası’ndan 1 Milyar TL borçlandı.

AKSA’ya olan borcu 1.2 Milyar TL’ye yükselen Kıb- Tek, kısa vadede yüzde 22 zam yaparak vatandaşı da ciddi derecede zora sokmuştu.

Kısa sürede yüzde 10 oranında daha zam yapması beklenen kurum, yüksek oranda borçlanarak tarihi bir sürece imza attı.

Gelirleri uzun süre temlik altına alınan kurumun ayakta kalması için yeni zam yapması kaçınılmaz olarak görülüyor.