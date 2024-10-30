Borç için kavga ettiği kişinin dişlerini kırdı

(Kamalı Haber)- Haspolat'ta meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçlarından tutuklanan Sait Orhan dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlının 6 bin liralık borcunu isteyen şahsı darp ettiği öğrenildi.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Barçın Şah, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 29.10.2004 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Haspolat'ta bulunan bir iş yerinin çıkış kısmında akrabasından borcunu ödemesini istediği gerekçesiyle konu yerde çalışan zanlının sağ eli ile iş arkadaşı M.S.’nin ağzına yumruk vurmak suretiyle 3 adet üst dişlerinin kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını, itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini ve kendisine okunan dava tebliği kabul ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının TC vatandaşı olup, deprem nedeniyle 2022 yılında ailesiyle ülkeye gelip, yerleştiğini ve çalışma izni olduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 35 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 400 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



