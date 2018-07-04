Borç yükü vatandaşı göçe zorluyor!

Avukat Boysan Boyra, adli yılın sona ermesiyle birlikte KKTC Mahkemelerinin bu yıl borçlulara karşı açılan davalarla meşgul olduğunu belirtti

Boyra, ödenemeyen döviz borçlarını çalışıp ödeyebilmek için birçok kişinin İngiltere’ye gittiğine dikkat çekerek, bu insanların oralarda kazandıkları parayı KKTC’ye göndererek mahkeme kararı gereğince ödenmesi gereken taksitlerini ya da bunlar sebebiyle çıkan mazbataları karşıladıklarını belirtti

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