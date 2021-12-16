Borçların yapılandırılması 3 ay daha uzatıldı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kredilerin yapılandırılmasıyla ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, kredi ödemelerinde zorlanan vatandaşların borçlarını yapılandırması için 31 Aralık’a kadar tanınan sürenin 31 Mart 2022’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Sucuoğlu, ödeme yapmakta zorlanan kredi borçlularının yazılı başvuru yapması şartı ve talep etmesi halinde daha uzun vadede, daha düşük taksit imkanı sağlanarak, ödemesiz dönemler dahil edilerek, yapılandırma yoluna gidileceğini ifade etti.

Sucuoğlu, söz konusu yapılandırmadan yalnızca döviz borçlu vatandaşların değil, TL borcu olan kişilerin de yararlanabileceğine dikkat çekti.

Yeni düzenlemeyi bir örnekle açıklayan Sucuoğlu, “Örneğin, bin 200 Sterlin borçlandınız, her ay 100 sterlin ödüyorsunuz. Bunu ödemekte zorluk çekiyorsunuz. 100 Sterlin taksit miktarını 50 Sterline düşürerek, daha uzun vadeye yayabileceksiniz” dedi.

Sucuoğlu ayrıca yapılacak her türlü yapılandırmanın masrafsız ve vergiden muaf tutulacağını da aktardı.

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16/12/2021 11:25