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Borcunu ödemeyen arkadaşını dövdü

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17/06/2019

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Borcunu ödemeyen arkadaşını dövdü

Gazimağusa’ da Sakarya mahallesinde bir apartmanın 6.cı katındaki koridor içerisinde,  Gazimağusa sakini Nijerya uyruklu I. O  (E- 28) öğrenci, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle aynı apartmanda sakin Nijerya uyruklu öğrenci B.A (E-25) ya elleri ile  kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle darp ederek üzerinde bulunan 50 TL değerindeki  sarı renk markasız T-Shirt’ ü yırtmak suretiyle hasara uğrattı. Adı edilen şahıs I.O polis tarafından tutuklanmış ve ayni tarihte aleyhine getirilen polisi darp meselesi ile ilgili bugün Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı. Polisin mesele ile ilgili soruşturması devam ediyor. (MHA)

 

 

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TAGS: Borcunu ödemeyen arkadaşını dövdü, haber, kıbrıs,
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