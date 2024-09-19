Bordo mavililerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'de erteleme maçında Trabzonspor konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Trabzonspor, Kayserispor'u konuk etti.

Kayserispor'un 2-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor, 90+9'da eşitliği sağladı. Kayserispor'un gollerini 12. dakikada Hasan Ali Kaldırım ve 63. dakikada Boa Morte kaydetti. Trabzonspor'da Umut Bozok 89. dakikada, Denswil ise 90+9'da ağları havalandırdı. Konuk takımda Gökhan Sazdağı 87. dakikada ikinci sarı karttan ihraç edildi.

Süper Lig'de bu sezon 4 maç oynayan Trabzonspor henüz galibiyetle tanışamadı. Bordo mavililer puanını 4 yaparken, Kayserispor 3 puanda kaldı.

TRABZONSPOR 2-2 KAYSERİSPOR

7. dakikada Bellona Kayserispor, VAR uygulamasıyla penaltı atışı kazandı. Boa Morte'nin pasında Cardoso, ceza sahasında Denswil ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen, yardımcısına da uyarak korner kararı verdi. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izleyen Türkmen, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.

9. dakikada Bellona Kayserispor'da Attamah'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu çeldi. Dönen topu Nazon tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın sağ taraftan pasında Nazon'un dokunduğu top arka direkteki Hasan Ali Kaldırım'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, Uğurcan Çakır ve çizgi üzerindeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.

16. dakikada Orsic'in ceza alanı dışından şutunda yerden seken topu kaleci Onurcan Piri, yatarak önledi.

34. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, arka direkte Bardhi'nin kafa vuruşunda top kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

35. dakikada Bardhi'nin ceza alanı hemen dışından sert şutunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

36. dakikada Bao Morte'nin pasında ceza alanı içinde Cardoso'nun şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topa sahip oldu.

43. dakikada Nazon, kendi yarı alanından taşıdığı topla ceza alanına sokularak Bao Morte'yi gördü. Bu futbolcunun kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, son anda araya giren Mendy tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Gökhan Sazdağı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Nazon'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

63. dakikada Bellona Kayserispor, ikinci golü buldu. Ani gelişen konuk takım atağında sağ tarafta topla buluşan Nazon, meşin yuvarlağı Boa Morte'nin önüne çıkardı. Bu futbolcu da ceza alanı içinde rakibinden topu kurtararak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı: 0-2

74. dakikada Denswil'in kullandığı serbest atışta, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top arka direkte uygun durumdaki Cihan Çanak'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcu kötü bir kafa vuruşuyla önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

87. dakikada Bellona Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e indirdi. Mendy'nin ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Onurcan Piri'den dönen topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak bir kez daha Onurcan topu çeldi. Dönen top ile yakın mesafede buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

90+2. dakikada Cihan Çanak'ın sağdan ortasında altıpas içinde Umut Bozok'un dokunduğu topu, kaleci Onurcan Piri güçlükle çıkardı.

90+8. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin sağdan ortasında, savunmanın arkasında topla buluşan Denswil, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor: 2 - Bellona Kayserispor: 2

Stat: Papara Park

Hakemler: Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral, Bersan Duran

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Dk. 13 Ozan Tufan), Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu (Dk. 65 Lundstram), Mendy, Cihan Çanak, Bardhi (Dk. 46 Nwakaeme), Orsic (Dk. 46 Poyraz Efe Yıldırım), Draguş (Dk. 80 Umut Bozok)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier (Dk. 46 Kolovetsios), Attamah, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 75 Mehmet Eray Özbek), Bourabia, Kartal Yılmaz, Boa Morte (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek), Cardoso, Carole (Dk. 86 Ramazan Civelek), Nazon (Dk. 90+1 Ackah)

Goller: Dk. 12 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 63 Boa Morte (Bellona Kayserispor) Dk. 89 Umut Bozok, Dk. 90+8 Denswil (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Gökhan Sazdağı (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Boa Morte, Dk. 54 Cardoso, Dk. 73 Bourabia, Dk. 88 Nazon (Bellona Kayserispor)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Denswil, Eren, Okay, Mendy, Cihan, Bardhi, Orsic, Draguş

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Julian, Attamah, Carole, Kartal, Bourabia, Cardoso, Aylton, Hasan Ali, Nazon

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da kırmızı kart cezalısı Edin Visca, sakatlığı süren Enis Destan ve Hüseyin Türkmen ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından sonra bordo-mavili takıma transfer olan Simon Banza, Muhammed Cham ve Serdar Saatçı, statü gereği forma giyemeyecek.

Nwakaeme, bir ay sonra kadroda

Trabzonspor'un sezon başında tekrar kadrosuna kattığı Anthony Nwakaeme, sakatlığının düzelmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

En son 15 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Nwakaeme, 1 ayı aşkın süre sonra Kayserispor maçıyla tekrar kadroya dahil edildi.

Beşiktaş ile oynanan maçın kadrosunda tercih edilmeyen Serkan Asan, Umut Bozok, Umut Güneş ve Borna Barisic, eksiklikler nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda kendilerine yer bulabildi.

Şamil Ekinci için saygı duruşu

Trabzonspor'un 16 Eylül Pazartesi günü hayatını kaybeden efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci için maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşu sırasında statta bulunanlar taraftarlar, 5 yıllık başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanılan Ekinci'yi alkışladı.

Ekinci döneminde alınan 13 kupa Kayserispor maçı öncesi Papara Park'ta sergilendi. Protokol tribününün önünde saha kenarında sergilenen her bir kupanın yanında altyapıdan bir sporcu da yer aldı.

Şamil Ekinci'nin vefatı nedeniyle stadyumda maç öncesinde ve maç anında müzik yayını yapılmadı.

Trabzonsporlu oyuncular, sahaya Şamil Ekinci'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısındı. Oyuncular sahaya da "Efsane başkan Mustafa Şamil Ekinci ruhun şad, mekanının cennet olsun" yazılı pankart ile çıktı.

Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar gözlendi.