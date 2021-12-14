Borell: Maraş ile ilgili güven artırıcı önlemler hayati önemde

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi JosepBorell, 2021’in son AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın bitiminde gazetecilere, görüşülen konular hakkında bilgi verdi.

Borell toplantıda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki kapalı Maraş’ın bir kısmının açılması kararının etkilerini de görüştüklerini dile getirdi.

Borell, bunun BM Güvenlik Konseyi kararlarına karşı olduğunu savunarak, AB üyelerinin Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Borell, AB ülkelerine Maraş ile ilgili bir “seçenekler belgesi” sunduğunu ifade ederek, “Bu seçenekler belgesini değerlendirme konusunda mutabık kaldık. Seçenekler arasında geçen temmuzda Maraş’ın bir kısmının açılması kararıyla doğrudan ilgili kişi ve kuruluşlara özel yaptırım rejimi oluşturulması da bulunuyor.” sözlerini sarf etti.

Konuyu AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin takip edeceğini kaydeden Borrell, Türkiye’nin BM sürecine dönmesini istediklerini kaydetti.

Josep Borell, “AB Dış İlişkiler Konseyi, olumlu bir çözüme yönelik ortamın yaratılmasının ve Maraş ile ilgili güven artırıcı önlemlerin hayati önemde olduğunu, bunların Kıbrıs sorununun çözümüne yardımcı olacağını düşünmektedir.” diye konuştu. AA

Bu habere tepkiniz:



14/12/2021 08:28