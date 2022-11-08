Boris Johnson ekonomi sınıfında Türkiye'ye uçtu
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, tarifeli seferle ekonomi sınıf koltuğunda Londra'dan İstanbul'a geldi.
08/11/2022
Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson İstanbul'a geldi. Johnson'ın ekonomi sınıfında yolculuk yapması dikkat çekti.
ÖNCE İSTANBUL SONRA MISIR
Yolculuğu uçaktaki kişiler tarafından fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşılan Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gidecek.
UÇAKTA GÖZLÜK TAKTI
Eski Başbakan Johnson'ın yolculuk esnasında çekilen fotoğrafında, güneş gözlüğü takarak kendisini gizlemeye çalıştığı görülüyor.