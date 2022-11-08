Boris Johnson ekonomi sınıfında Türkiye'ye uçtu

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson İstanbul'a geldi. Johnson'ın ekonomi sınıfında yolculuk yapması dikkat çekti.

ÖNCE İSTANBUL SONRA MISIR



Yolculuğu uçaktaki kişiler tarafından fotoğraflanan ve sosyal medyada paylaşılan Johnson, İstanbul'un ardından İklim Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gidecek.



UÇAKTA GÖZLÜK TAKTI



Eski Başbakan Johnson'ın yolculuk esnasında çekilen fotoğrafında, güneş gözlüğü takarak kendisini gizlemeye çalıştığı görülüyor.

Bu habere tepkiniz:



08/11/2022 08:52