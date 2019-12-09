Boris Johnson’ı heyecanlandıran o fotoğraf

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ziyaret ettiği Türk ailesinin evinde renkli anlar yaşandı.

İngiltere’nin 12 Aralık’ta erken genel seçime gitmesi nedeniyle partisinin Chingford&Woodford Green bölgesi adayı Iain Duncan Smith’e destek vermek için bu bölgeye gelen Başbakan Boris Johnson ve Muhafazakar Partililer, bir Türk ailesinin evine konuk oldu.

Muhafazakar Partili Kıbrıs Türkü belediye meclis üyeleri Halil Halebi ve eşi İlkay İsa’nın yaşadığı eve gelen partilileri, burada şarkıcı kızları Eylem karşıladı.

Eylem, daha sonra Başbakan Johnson ve yanındaki misafirlerine Türk kahvesi ikram etti. Kahvesini alıp bahçeye çıkan Johnson, burada partililerle sohbet etti.

Konuklar arasında İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Leyla Kemal, eşi Mehmet Kemal, konsey eski başkanı Çetin Ramadan, Britanyalı Kıbrıslı Türkler Derneği Başkanı Ersu Ekrem, Konsey görevlisi Ayşe Osman da yer aldı.

Ziyarete katılan ‘T Vine’ dergisinin editörü İpek Özerim de Başbakan Johnson’a, 1964’lü yıllarda amcası Zeki Kuneralp’ın Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği görevinde bulunduğu dönemde babası Oktay Hamit ve arkadaşlarıyla birlikte çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafını gösterdi.

Fotoğrafı görünce büyük heyecan yaşayan Johnson, hikâyesini dinledikten sonra bir kopyasının da kendisine ulaştırılmasını istedi. (Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği’nde çekilen siyah beyaz fotoğrafta Büyükelçi Zeki Kuneralp -ayaktakilerden sağdan birinci-, İpek Özerim’in babası Oktay Hamit -oturanlardan soldan birinci-)

‘T Vine’ dergisinin Türkiye kökenli editörü İpek Özerim, o anları şöyle anlattı: “Johnson, seçmenlere partisinin çalışmalarını anlatırken ben de babamın bana verdiği fotoğrafı çevremdekilere gösteriyordum. O sırada Johnson’un danışmanlarından biri geldi ve fotoğrafı görmek istedi. Fotoğraftakilerden birinin Johnson’un amcası olduğunu söylediğimizde ‘Bunu hemen Johnson’a bildirmeliyiz’ dedi ve beni Johnson’un yanına götürdü. Johnson’a ‘Oturanlardan soldaki babam Oktay Hamit, arka sıradakilerden sağdaki de sizin amcanız Zeki Kuneralp’ dediğimde yüzünde bir heyecan oluştu ve ‘Bu benim amcam Zeki Kuneralp’ cümlesini iki kez tekrarladı.”

“Fotoğrafın ne zaman, nerede çekildiğini, amcasının babam ile nasıl tanıştığını sordu. Ben de, ‘Babam o yıllar da Kıbrıslı Türkler Yardım Konseyi başkanıydı. Amcanız 1964’te Londra’ya Büyükelçi olarak atandığında Kıbrıslı Türklere zor zamanlarında çok yardımcı olmuş’ dediğimde, ‘Bu fotoğrafın bir kopyasını lütfen bana da ulaştırır mısın?’ dedi.”

09/12/2019 19:06