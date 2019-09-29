Boris Johnson’ın başı dertte!

İngiltere’de Bağımsız Polis Davranışları Ofisi, Başbakan Boris Johnson’ın 2008-2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanlığı döneminde ABD’li iş insanı Jennifer Arcuri’ye (34) kamudan 126 bin sterlin (878 bin TL) teşvik aktarıldığı ve dış ticaret ofislerine ayrıcalıklı erişime sahip olduğu iddiaları üzerine harekete geçti.

Hükümetten bağımsız kurumun, Boris Johnson’ın görevi kötüye kullandığına dair iddialarla ilgili soruşturulup soruşturulmaması gerektiği konusunda araştırma yapacağı açıklandı. Başbakanlık Ofisi, Johnson’ın ‘her şeyi kurallara uygun ve normal yollardan yaptığını’ iddia etti. Belediye başkanıyken Arcuri’nin evini ‘defalarca ziyaret ettiği’ öne sürülen Johnson ise Arcuri ile olan ilişkisini defalarca reddetti.

29/09/2019 09:43