Boris Volfman: Elma İhracatı Geliri 4 Yılda Yaklaşık 2 Katına Çıktı

Dünyanın en büyük ikinci elma üreticisi konumunda bulunan Türkiye 2022 yılında elma ihracatından 166 milyon dolar gelir elde etti. 2023 yılında ise elde edilen gelir artış göstererek 175 milyon dolara ulaştı. Pandeminin hayatımıza henüz girmediği 2019 yılında ise elma ihracatı gelirleri 90 milyon doların biraz altında seyrediyordu.

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük ikinci elma üreticisi ve onuncu elma ihracatçısı ülke konumunda yer alıyor. 4 yıl önce yıllık 89 milyon dolar ihracat geliri elde eden Türkiye 2023 yılı sonu itibariyle elma ihracatından elde ettiği geliri neredeyse iki katına çıkararak 175 milyon dolar seviyesine ulaştı. Tarımsal ürün ihracatçıları istikrarlı bir üretim ve iklim şartlarında olumsuz bir durum yaşanmaması halinde elma ihracatından elde edilen gelirin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde daha da artacağını öngörüyor.



“İhracatta vites artırmak gerekiyor”

Boris Volfman: “İstatistiklere göre Türkiye dünyanın en büyük ikinci elma üreticisi ülke konumunda bulunuyor. Fakat ihracat anlamında aynı performansı gösterdiğimiz söylemek zor. Elma ihracatında dönem dönem değişiklikler olsa da onuncu ve on ikinci sıra arasında gidip geliyoruz. Bu üretim gücü ile olmamız gereken yer ise ilk beş. Bunun için yeni pazarlar keşfetmeli ve mevcut satış yaptığımız pazarlarda payımızı artırmalıyız. Daha doğru bir ifadeyle ihracatta vitesi artırmalıyız. Elma ihracatında ilk sırada Çin yer alıyor. Çin aynı zamanda dünya elma üretiminin neredeyse yarısını tek başına karşılıyor. Haliyle pazarı Çin domine ediyor diyebiliriz. Şu an için ilk sırayı hedeflemek bu sebeple hayal diyebiliriz. İkinci sırada ise İtalya ve onun arkasında ABD yer alıyor. Üretimde ilk üç ise Çin, Türkiye ve ABD olarak sıralanıyor.” şeklinde konuştu.

Boris Volfman: “Elma ithalatı yok denecek kadar az”

Türkiye’nin elma ithalatına dair bilgi veren Boris Volfman; “Türkiye elma üretiminde kendi kendisine yetebilen bir ülke. İthalat ise sembolik rakamlarda gerçekleşiyor. Hatta her geçen yıl bu sembolik ithalat rakamı da düşüş gösteriyor. Örneğin TÜİK verilerine göre 2019 yılında Türkiye Belçika, Şili, İsrail, KKTC ve Hindistan’dan 193 bin dolarlık elma ithalatı gerçekleştirmiş. 2023 yılına gelindiğinde ise Romanya ve KKTC’den 22.688 dolarlık elma ithalatı yapılmış. İstatistikler bizlere gösteriyor ki birçok ürünün aksine elma ihracatı rakamları artarken ithalat da artmıyor aksine düşüyor.” dedi.

“En büyük müşterimiz Hindistan”

Boris Volfman: “TÜİK verilerine göre Türkiye 2023 yılında en büyük elma ihracatını 82.048.680 dolar ile bir Asya ülkesi olan Hindistan’a gerçekleştirdi. İhracat geliri her ne kadar tatmin edici olsa da tek bir ülkeye ihracatın yarısını gerçekleştirmek oldukça tehlikeli bir durum. Yarın yaşanabilecek olası bir siyasi ya da ekonomik krizde ihracat gelirleri sert şekilde düşebilir. Bu sebeple pazarı çeşitlendirmek tarımsal ürün ihracatçımızın yararınadır. Elma ihracatında ikinci sırada 24.058.304 dolar ile Rusya yer alıyor. Üçüncü sırada ise sınır komşumuz Irak 17.751.597 dolar ile bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Üretimde lider şehir Isparta

Elma denince akla ilk gelen şehir Amasya olsa da Türkiye’nin elma üretiminde lider şehir Isparta olarak öne çıkıyor. Elma dikim alanları göz önüne alındığında ise ilk sırada bir İç Anadolu şehri olan Niğde bulunuyor. Türkiye’nin yıllık elma üretimi yaklaşık 5 milyon tonu buluyor. Dünyadaki yıllık toplam elma üretimi ise dönem dönem dalgalanmalar yaşansa da 80 milyon tonun biraz üzerinde seyrediyor. Türkiye dünya elma üretiminin %5’inden fazlasını tek başına karşılıyor.