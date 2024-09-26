Borman: Siyasal, ekonomik ve sosyal süreçler birbiriyle ilintilidir

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Çözüm Ekseninde Ekonomi” başlıklı panel, dün akşam KTÖS Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Saat 18:30'da başlayan etkinlikte, ekonomi alanında uzman isimler Mustafa Besim, İzge Arısal, Berkan Tokar, İpek Borman ve Mertkan Hamit konuşmacı olarak yer aldı. Panele CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı MYK Üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

Uluslararasi İlişkiler Uzmanı İpek Borman, konuyu küresel bir perspektiften ve uluslararası ilişkiler bağlamında değerlendirerek, küresel dönüm noktalarına odaklandı ve siyasal, ekonomik ve sosyal süreçlerin birbiriyle ilintili ve kesişen süreçler olduğunu vurguladı. BM Genel Sekreteri’nin bu yılki BM Genel Kurulu’nun açılışında ciddi bir uluslararası düzen eleştirisi yaptığı konuşmasından örnekler veren Borman, dünyada artan sorumsuzluk, eşitsizlik ve belirsizliklerin insanlığı sürdürülemez bir noktaya taşıdığından hareketle, sürdürülebilir kalkınma anlayışının esas alınması gerekliliği üzerinde durdu. Bu bağlamda, Kıbrıs sorununun çözümüne de daha kapsamlı bir çerçeveden yaklaşılması ve barışın sürdürülebilirliğine odaklanılması gerektiğini, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekonomik kalkınma, güçlü siyasi ve idari kurumlar, adalet, sürdürülebilir enerji ve çevre konularının birbirinden bağımsız değil, kesişen konular olarak bir bütün olarak ele alınmasının önemini vurguladı.