Borrell, Anastasiadis'e mektup gönderdi

Fileleftheros gazetesi , Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mektup gönderdiğini ve mektupta, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından önerilen Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) AB’nin tam desteğini belirttiğini öne sürdü.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos konuyla ilgili olarak dün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

“Sayın Borrell Nikos Anastasiadis’i, hali hazırda Türkiye Dışişleri Bakanına, söz konusu GYÖ’lerin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaları güçlendirebileceğini ve müzakere sürecinin yeniden başlamasına yol açabileceği görüşünü ilettiği konusunda bilgilendirdi. Ayrıca Türk tarafını Başkan Anastasiadis’in önerilerini incelemeye davet ederek, Türkiye’nin GYÖ’ler ve genel olarak Kıbrıs sorunundaki yapıcı tutumunun AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme kaydedilmesi hususunda çok önemli kabul edildiğine de işaret etti.

Borrell, kendisinin bu konuyu, yapacağı görüşmelerde gündeme getirmeye devam edeceğini de söyledi.

Borrell, kapalı bölge Maraş’ta devam eden Türk meydan okumaları konusunda ise, bölgede şekillenen durumla ilgili yoğun endişesini ifade etti.

Kapalı bölge Maraş içerisinde kısa süre önce bir sahil açılışı yapılmasıyla ilgili olarak ise Borrell, kapalı bölge Maraş konusunu ve Türkiye’nin AB ve BM’nin ilgili kararlarına aykırı olan faaliyetlerine son vermesi gerektiğini, Türkiye’ye yönelik ABg ündemine getirmeye devam edeceğini de söyledi.

Mektubunda müzakerelerin yeniden başlaması gerektiğini bir kez daha ifade eden Borrell, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili Özel Danışmanının atanmasının arzu edilen bu hedefi güçlendireceğini de belirtti.

Borrell AB’nin bunu desteklediğini ve en kısa zamanda sonuçlandırılmasını istediğini de ifade etti.

Borrell son olarak, AB’nin, BM’nin ilgili kararlarında kayda geçirildiği üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne bağlı olduğunu yinelerken, buna paralel olarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’nin önerdiği GYÖ’ler aracılığıyla, müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun şartların meydana getirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.”

Borrell’in Anastasiadis’e mektubu Alithia’da “GYÖ’ler Konusunda Kıbrıs-Brüksel Bütünleşmesi- Josep Borrell’den Mevlüt Çavuşoğlu’na Tavsiyeler”, Haravgi’de “AB Rum Tarafının GYÖ’lerini Destekliyor”, Politis’te ise “Josep Borrell GYÖ’lerin Ele Alınmasını Destekliyor” başlıklarıyla yer aldı.

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25/06/2022 13:17