Borrell, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

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21/11/2024

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Borrell, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacak

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in 22-23 Kasım tarihlerinde Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Avrupa Komisyonu'nun Borrell’in 20-24 Kasım tarihlerinde bölge ülkelerine gerçekleştireceği geziyle ilgili açıklamasına dayanarak, Borrell’in İsrail ve Filistin’den sivil toplum örgütlerinin Rum tarafında gerçekleştireceği görüşmeye katılacağını yazdı.

Borrell’in 23 Kasım’da Lefkoşa Rum kesiminde “İsrail-Filistin İçin İki Devletli İttifak- Two State Coalition for Israel/Palestine” isimli etkinlikte konuşma yapacağı da belirtildi.

21/11/2024 11:48
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TAGS: Borrell, Güney Kıbrıs
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