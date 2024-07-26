Borrell: ''İsrail, UNRWA'yı terör örgütü ilan etme saçmalığına son vermeli''

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nu (UNRWA) terör örgütü ilan ederek çalışmalarını yasaklama isteğini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Borrell, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, UNRWA'nın "terör örgütü" olmadığını belirtirken, yardım kuruluşunun yasaklanmasının "bölgesel istikrarı ve insan onurunu hedef almak anlamına geldiğini" söyledi.

Borrell'in açıklaması, İsrail hükümetinin UNRWA'yı "terör örgütü" ilan eden, ülkedeki çalışmalarını yasaklayan ve çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören üç yasa tasarısının hafta başında mecliste yapılan ilk oylamadan geçmesinin ardından geldi.

Tel Aviv yönetimi, uzun süredir UNRWA'yı “Hamas'a göz yummak ve hatta iş birliği yapmak” ve “75 yıllık geçmişe sahip Filistin mülteci krizini devam ettirmekle” suçluyor.

UNRWA ise iddiaları reddediyor.

İsrail'in, BM'ye bağlı yardım ajansının 12 çalışanının Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karıştığı yönündeki iddiaları, birçok Batılı ülkenin milyonlarca dolarlık fonlarını kesmesine ve Gazze'nin en büyük insani yardım sağlayıcısı hakkındaki tartışmaların yeniden alevlenmesine neden oldu.