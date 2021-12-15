Borrell’den Güney Kıbrıs’a destek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Güney Kıbrıs’a yönelik desteğini dile getirdi.

Fileleftheros gazetesi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, EDEK Avrupa Parlamentosu üyesi Dimitris Papadakis’in sorusu üzerine bazı açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Borrell, Türkiye’nin statükonun değiştirilmesine ilişkin tek taraflı faaliyetleri konusunda Güney Kıbrıs’a yönelik var olan güçlü destekten söz etti.

Borrell, AB’nin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Kıbrıs Türk liderinin, kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili 20 Temmuz’da yaptıkları açıklamaları ve Türkiye’nin tek yanlı faaliyetlerini kınadığını söyledi.

Borrell ayrıca AB’nin bu faaliyetlerin derhal geri alınması ve Maraş ile ilgili alınan tüm tedbirlerin sonlandırılması çağrısında bulunduğunu da anımsattı.

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15/12/2021 12:45