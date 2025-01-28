Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,24 değer kazanarak, 10.121,77 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 123,91 puan artarken, toplam işlem hacmi 109,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,95 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,51 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek'in rakiplerine göre daha düşük maliyetle ve kısa sürede geliştirdiği yapay zeka modelini piyasaya sürmesi sonrası ABD'li şirketlerin bu alandaki hakimiyetinin bozulabileceğine dair endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının piyasaların odağında yer alacağını dile getirerek, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından Bankanın bundan sonraki politikalarına ilişkin ip ucu arayacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 61 ihtimalle mayıs ayında gitmesinin beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.200 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.