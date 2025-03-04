Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 9.905,15 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,92 puan ve yüzde 0,06 azalışla 9.905,15 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 52,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,3 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,28 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,4 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’nin Kanada ve Meksika'ya tarife uygulamaya başlaması ve Çin'e uyguladığı tarifeyi artırmasıyla risk algısının yükseldiği görülürken, söz konusu ülkelerin ABD'ye verecekleri karşılık yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den ithal edilen mallara getirilen yüzde 10 tarifeye ek yüzde 10 tarife uygulamasının bugünden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.