Borsa İstanbul'da sert satış: Devre kesici çalıştı

Borsa İstanbul'da kapanışa saatler kala yaşanan sert satış dalgası sonrasında endeks bazında devre kesici uygulanmaya başladı. Borsa İstanbul'da 15.20 sularında 2.380 puan seviyesinden başlayan düşüş 1 saatte 220 puanı buldu. Endeks yüzde 3'ün üzerinde artıdan yüzde 5 eksiye döndü. İşlemlerin yeniden başlamasıyla kayıp yüzde 7'ye geldi ve ikinci kez devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksinde kayıplar yüzde 5'e ulaşınca endeks bazında devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

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17/12/2021 16:09