Borsa rekor seviyeyi gördü

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,90 puan artışla 1.553,51 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,34 ile madencilik, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasına karşın daha sonra yükselişe geçerek gördüğü en yüksek seviyeyi 1.554,88 puana taşıdı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesine ilişkin gelişmeler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın trilyonlarca dolarlık mali teşvikten bahsetmesi ve dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin ardından küresel piyasalarda yön arayışının hakim olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 seviyesinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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11/01/2021 13:09