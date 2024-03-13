Borsa yükselişle güne başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 yükselişle 9.091,85 puandan başladı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 22,82 puan ve %0,25 artışla 9.091,85 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi %0,13, holding endeksi ise %0,09 değer kazandı. En büyük artışı %3,27 ile iletişim sektörü yaşarken, en büyük düşüşü ise finansal kiralama faktoring sektörü yaşadı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %0,69 değer kaybıyla 9.069,03 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına rağmen Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayabileceği beklentilerinin değişmemesiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.100 ve 9.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.