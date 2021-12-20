Borsada kayıp yüzde 7'yi aştı; devre kesici ikinci kez çalıştı

Günlük yüzde 7'i aşan gerileme kaydeden Borsada yine çifte devre kesici uygulandı. endeksinde Cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından, endeks yeni haftanın ilk işlem gününe dalgalı seyirle girdi.

BIST 100 endeksi yeni haftaya yüzde 3,71 düşüşle 2 bin 7 puandan başladı. Ardından endeks yüzde 1'in üzerinde yükselişle artıya geçti. Endekste takip eden bölümde ise satışlar hızlandı ve saat 15:53:55 itibarıyla ilk Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi.

Bloomberg HT'nin haberine göre İşlemlerin 16:23'te başlamasının ardından satışların devam ettiği izlendi. Bunun üzerine endekste ikinci devre kesici 16:24:54 itibariyle devreye alındı.

Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Cuma günü iki kez endeks bazlı devre kesici uygulandı

Cuma günü bu yılın mart ayından sonra ilk defa devre kesici giren endekste, kayıplar gün içerisinde yüzde 9’u aştı. BIST 100 endeksi günü yüzde 8,52 kayıpla 2084 puandan sonlandırdı.

Bloomberg HT'nin piyasa uzmanlarından alınan bilgilere göre, son dönemde kredili işlemlerin yüksek seviyede olması dolayısıyla satışlarla birlikte bu pozisyonlar hızla kapandı. Ayrıca algoritma işlemler satışların boyutunun derinleşmesine neden oldu. Piyasa tepkisinde yabancı kurumdan gelen yüklü miktardaki satış ve yurtiçi yatırımcıların panik satışları etkiliydi.

Teknik düzeltme ve kar realizasyonları da önemli unsurlar arasında yer aldı. Diğer taraftan, bazı uzmanlar reel sektörden gelen mesajlarında etkili olduğunu paylaştı. Cuma günü banka sermaye yeterlilik rasyolarını, kur artışına karşı koruyabilmek için çalışma yaptığına dair haberler ve bazı sanayi odalarının kur artışına dair endişe duyduklarını aktarması etkili oldu.

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20/12/2021 16:02