Borsada sert düşüş

Dün borsada yaşanan kayıplar bugün de devam ediyor. Endeks 993 puan düşüşle güne başladı. Dolar/TL cari açık verisi sonrası 4.75'in üzerine çıktı. Satışlarda yabancıların çıktığı gözleniyor. Günlük kayıp yüzde 2'yi aştı.

Yeni ekonomi yönetimi açıklandıktan sonra Borsa İstanbul’da dün işlem hacmi 11.6 milyar TL ile tarihin en yüksek seviyelerinden birine çıktı.Endeks yüzde 3 değer kaybederek 96 bin seviyesinin altına indi. Bu sabah BIST 100 endeksi 993 puan düşüşle 95 bin 281 seviyesine geriledi. Endekste daha sonra günlük kayıp yüzde 2.5’e çıktı. Borsa İstanbul 100 endeksi 93.400 puanı gördü. Borsanın lokomotif hisselerinden Garanti Bankası’ndaki kayıplar dün yüzde 8’i aşmıştı, Garanti’deki kayıplar bugün yüzde 4’ün üzerinde. İş Bankası’nda kayıplar yüzde 3’ü aştı. Bankacılık endeksinde de kayıp yüzde 3’ün üzerinde.

Borsa İstanbul'da son durum

Borsa İstanbul 100 endeksi 94 bin 579 puandan işlem görüyor. Endeks düne göre yüzde 1.77 düşüşte.

SABAH GAZETESİ YAZARI BORSA İÇİN MEHMET ŞİMŞEK’İ İMA ETTİ

Hükümete yakın Sabah Gazetesi’nin yazarı Dilek Güngör bugünkü köşe yazısında borsadaki satışlarda Mehmet Şimşek’in olduğunu ima etti. Güngör yazısında şu ifadeleri kullandı: Dün yaşanan satışların arkasında kim ya da kimler var? Merak edip baktım. Borsada en çok satışı yatırım bankası Merrill Lynch yapmış. Elbette banka birilerinin portföyünü satıyor. Onu biliyoruz da borsanın lokomotif kağıdında bu işlemlerin yapılmasına ne diyelim? Malum, Garanti borsanın lokomotif hisselerinden… O hissede yapılan işlemler borsanın tamamını etkiliyor. Bu arada şeytanın avukatlığını yaptığımı sanmayın. Fakat Merrill Lynch’in Mehmet Şimşek’in eski çalıştığı yer olması acaba sadece bir tesadüf mü?