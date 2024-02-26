Borsada yapay zeka şöleni!

Yapay zeka işlemcisi Nvidia borsada adeta büyük bir şölen yaşatıyor! Endekslerinin en yüksek seviyeleri gördüğü şirket geçtiğimiz günlerde Google ve Amazon’u geçerek en değerli üçüncü oldu. Ancak şirket hakkında uyarılarda var!

Geçtiğimiz haftalarda çok iyi bilançosu ile hisselerinde büyük bir yükseliş yaşayan yapay zeka işlemcisi Nvidia ABD’nin en değerli üçüncü şirketi oldu. Kendisini "yapay zekaya dayalı bilgi işlemde dünya lideri" olarak tanıtan şirket yapay zeka ve oyun işlemcileri, ekran kartları üretiyor. Yapay zeka kapsamındaki gelişmeleri ile yükselmeye devam eden Nvidia, son dönemdeki yükselişiyle yaklaşık 2 trilyon dolar (1.98 trilyon dolar) piyasa değerine sahip oldu.

2015 yılından bu yana Nvidia

Nvidia şirketinin piyasa değeri 2015’e kadar 10 milyar dolar civarındaydı. 2017 başında 65 milyar dolar, 2020 ortasında 240 milyar dolar ile şirketin yükselişi başlamış oldu. Yapılan değerlendirmelere göre özellikle pandemi döneminde evden çalışma ve oyun furyasının dizginlenemeyen büyümesi ile hisseler de yükselmeye devam etti.

Kasım 2021’de piyasa değeri 800 milyar doların üzerine çıktı. 2022’nin Ekim ayına gelindiğinde dünya genelinde görülen yüksek enflasyon bununla beraber borsadaki arz zinciri ve artan jeopolitik riskler ile bir süre düşüş gösterdi ancak yapay zeka konumunu güçlendiren şirket 2023 yılına gelindiğinde yükselişindeki hızını arttırdı. Haziran ayında bir trilyon dolar barajı geçti. Bu yılın Ocak ayında 1.5 trilyon. İki trilyon doları da önümüzdeki günlerde geçmesi bekleniyor.

Ciddi uyarılar var!

Piyasa değerlerinin toplamı tüm borsanın dörtte biri olan 13 trilyon doların üzerine çıkan Muhteşem Yedili olarak anılan Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta ve Tesla’nın piyasalardaki büyümesi teknoloji ile beraber oldukça hızlı ilerliyor. Bu yükseliş yatırımcılarını sevindirmeye devam etse de analistler bu hızlı büyümedeki şişkinliği ve aşırı değerlenmenin de göz önünde tutulmasını dile getiriyor.

Piyasaları domine eden bu Muhteşem Yedili olarak anılan şirketler hakkında konuşan Deutsche Bank'ın küresel ekonomi araştırma başkanı Jim Read,

Muhteşem Yedili’nin, diğer ülkelerin tüm borsalarından daha fazla kâr elde ettiklerini göz önünde bulundurduğunuzda, o kadar aşırı değerli görünmediklerini ve dot-com balonu (Mart 2000’de yaşanmış ve S&P 500’ün değeri yarıya düşmüştü) zirvedeyken çok daha büyük spekülasyonların ve çok daha zayıf kârların olduğunu belirtti.