Borsadan sonra gram altın da rekor kırdı

Altın ons başına 2.050 doların üzerinde tutunurken döviz kurundaki volatilite gram altın fiyatına yeni rekor getirdi.

Güne 2004 TL'den başlayan gram altın en düşük 1999 lira, en yüksek de 2014 lira seviyesi gördü.

Yatırımcılar şimdi, faiz görünümünü daha da yönlendirmek için merakla beklenen ABD aylık istihdam raporuna bakıyor.