Borsadan sonra gram altın da rekor kırdı

Ons altın bu yıl için ABD'de faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle dolar ve Hazine getirilerinin gerilemesiyle bu hafta yaklaşık yüzde 2 değer kazanmaya hazırlanıyor

ads ads ads ads
02/02/2024

ads
Borsadan sonra gram altın da rekor kırdı

Altın ons başına 2.050 doların üzerinde tutunurken döviz kurundaki volatilite gram altın fiyatına yeni rekor getirdi.

Güne 2004 TL'den başlayan gram altın en düşük 1999 lira, en yüksek de 2014 lira seviyesi gördü.

Yatırımcılar şimdi, faiz görünümünü daha da yönlendirmek için merakla beklenen ABD aylık istihdam raporuna bakıyor.

02/02/2024 11:21
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: borsa, gram, altın rekor,
MANŞETLER

HK EKONOMİ

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.