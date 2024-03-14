Borussia Dortmund evinde turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında konuk ettiği Hollanda ekibi PSV'yi 2-0 yenen Alman temsilcisi Borussia Dortmund, adını çeyrek finale yazdırdı. Hollanda'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda rövanş heyecanı yaşandı.

Borussia Dortmund, 1-1 biten ilk maçın rövanşında PSV Eindhoven'ı ağırladı.

Signal Iduna Park'ta oynanan maça hızlı başlayan Borussia Dortmund, Jadon Sancho'nun 3. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

90+5'te Marco Reus ile bir gol daha bulan Dortmund, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Alman ekibinde forma giyen milli futbolcu Salih Özcan, mücadelenin 90 dakikasında görev yaptı.

Çeyrek finale çıkan ekipler

"Devler Ligi"nde Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Arsenal, Barcelona, Borussia Dortmund ve Atletico Madrid çeyrek final bileti aldı.

Organizasyonda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 15 Mart Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belirlenecek.