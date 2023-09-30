Borussia Dortmund, Hoffenheim deplasmanından galibiyetle dönüyor
30/09/2023
Bundesliga'nın 6. hafta açılış maçında Borussia Dortmund deplasmanda Hoffenheim'ı 3-1 yendi ve maç fazlasıyla lider oldu.
Bundesliga'nın 6. haftasında Salih Özcan'lı Borussia Dortmund, Ozan Kabak'lı Hoffenheim'a konuk oldu.
Konum takım 18'de Füllkrug ile öne geçti. Ev sahibi takım 25'te Kramaric'in penaltı golüyle karşılık verdi. Marco Reus, 45+3'te Dortmund'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmaya noktayı koyan isim 90+5'te attığı golle Ryerson oldu.
Dortmund'da Bensebaini, 71'de ikinci sarı karttan atıldı. Üst üste 3. lig maçını kazanan Borussia Dortmund puanını 14 yaparken, Hoffenheim 12 puanda kaldı.