Borussia Dortmund tek golle üç puanı alıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 8. haftasının açılış maçında Werder Bremen'i konuk etti. Borussia Dortmund müsabakayı 1-0 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

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21/10/2023

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Borussia Dortmund tek golle üç puanı alıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Bundesliga'nın 8. hafta maçında Borussia Dortmund sahasında Werder Bremen'i ağırladı.

Borussia Dortmund rakibini 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Bayer Leverkusen'i geride bırakarak liderliğe yükseldi.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Julian Brandt kaydetti. Brandt'a asisti yapan isim ise Emre Can oldu.

8. maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Borussia Dortmund puanını 20'ye çıkardı. Werder Bremen ise 8. maçında 6. yenilgisini aldı ve 6 puanda kaldı.

Borussia Dortmund ligde gelecek hafta Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak. Werder Bremen ise sahasında Union Berlin'i konuk edecek.

21/10/2023 09:55
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TAGS: spor, futbol
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