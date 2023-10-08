Borussia Dortmund'dan üst üste 4. galibiyet

Bundesliga'da Borussia Dortmund, sahasında Union Berlin’i 4-2 yendi.

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08/10/2023

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Borussia Dortmund'dan üst üste 4. galibiyet

Borussia Dortmund, Bundesliga’nın 7. haftasında Signal Iduna Park’ta Union Berlin’i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 7. dakikada Niklas Füllkrug’un golüyle 1-0 öne geçti.

Union Berlin buna 9. dakikada Robin Gosens’in kafa golüyle cevap vererek 1-1’lik eşitliği sağladı.

Başkent ekibi, 31. dakikada Loenardo Bonucci’nin penaltıdan attığı golle de durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı Union Berlin’in 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda seyirci desteğini de arkasına alan Borussia Dortmund, 49. dakikada Nico Schlotterbeck, 54. dakikada Julian Brandt ve 71. dakikada Julian Ryerson ile 3 gol buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan sarı-siyahlılar puanını 17’ye çıkardı.

Son 5 maçtan puan alamayan Union Berlin'in ise 6 puanı bulunuyor.

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Darmstadt 98 deplasmanda Augsburg’u 2-1, Stuttgart da sahasında Wolfsburg’u 3-1 mağlup etti. Leipzig-Bochum müsabakası ise golsüz berabere sonuçlandı.

08/10/2023 11:55
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TAGS: Borussia Dortmund’dan üst üste 4. galibiyet
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