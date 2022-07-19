Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund'un yeni transferi Sebastien Haller'de testis tümörü saptandı.

ads ads ads ads
19/07/2022

ads
Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi İsviçre'de kampta bulunan futbolcunun antrenman sırasında kendini kötü hissetmesi üzerine kapsamlı bir sağlık kontrolüne alındığı ve tarama sırasında testis tümörü saptandığı belirtildi.

Kamptan ayrılarak Dortmund'a dönen Fildişi Sahilli 28 yaşındaki santrforda görülen tümörün daha detaylı analiz edileceği ve tedaviye başlanacağı belirtildi.

Ajax'a 31 milyon avro bonservis bedeli ödenerek bu ay başlarında kadroya katılan Haller, geçen sezon Hollanda temsilcisinde ligde 21 golle krallık yarışını zirvede tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez ağları sarsmıştı.

19/07/2022 13:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Borussia Dortmund
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.