“Boş tartışmalarla geçirdiğimiz her geçen gün, çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz”

Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Çocuklarımızın geleceğinin kendilerinden kaçırılmaması için seferberlik başlatmalıyız. Boş tartışmalarla geçirdiğimiz her geçen günü, çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz. Halkımız uyanmalı! Uyanmalıyız!” ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım şöyle:

“Değerli ailem,

Bizim çok güzel hayallerimiz var!

Halkımızla, çocuklarımızın geleceği için çıkmış olduğum bu yolda, içerisinde bulunduğumuz Koalisyon Hükümet Programı içerisinde elimden geldiğince dikkat çekme ötesinde, yön verecek düşüncelerimi paylaşıyorum.

Geçmiş hükümetler ve seçilenler belli ki bir şey yapmamışlar! Yapsalardı bugün içerisinde olduğumuz Kaotik yaşam sürecinin içerisinde kendimizi bulmazdık.

Halkımız geçmişte almış oldukları karar ve tercihlerinin sonucunu yaşıyor bugün…

İçerisinde bulunduğumuz yaşam anını ise çok iyi değerlendiriyor ve anlıyor olmamız lazım.

Çocuklarımızın geleceğinin kendilerinden kaçırılmaması için seferberlik başlatmalıyız!

Boş tartışmalarla geçirdiğimiz her geçen günü! Çocuklarımızın geleceğinden çalıyoruz.

Halkımız uyanmalı! Uyanmalıyız!

Geleceğimiz, çocuklarımız için.

Sevgi ve saygılarımla”

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27/03/2023 17:02