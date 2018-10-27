Boşanan kişilerin soyadlarıyla ilgili düzenleme getiren yasa tasarısı Resmi Gazete'de

Aile Yasası'nda değişiklikler öngören Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, görüş ve önerilerin sunulabilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Tasarının genel gerekçesine göre, yasada, evlenen kişilerin ve çocuklarının soyadlarına ilişkin birtakım düzenlemeler öngörülüyor.

Tasarıyla, yasada özellikle boşanan kişilerin soyadlarına ilişkin düzenleme tamamen kaldırılırken yerine herhangi bir düzenleme yapılmaması yüzünden yaratılan yasal boşluğun giderilmesi amaçlanıyor. Tasarı yasalaşırsa, boşanan kişiler eski soyadlarına dönebilecek.

Özellikle yurt dışında evlenen veya yaşayan kişilerin soyadlarıyla ilgili karşılaştıkları ciddi sorunların çözmeyi de amaçlayan değişiklik tasarısıyla 1 Ocak 2017’den önce evlenip de soyadına ilişkin beyanname sunmamış kişilerin bu hakkını kullanabilmesini sağlamak için de düzenleme yapıldı.