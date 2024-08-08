Boşandığı Gün Eşine Ait Aracı Sahte Evrakla Üzerine Alan Zanlı Teminatla Serbest Bırakıldı

Lefkoşa’da boşandığı gün eşine ait aracı sahte evrakla kendi üzerine aldığı belirtilen Ali Sönmez Önsal, “resmi evrak sahteleme, sahte belgeyi tedavüle sürmek, başkasının kimliğine bürünmek ve sahtekarlıkla mal temini" suçlarından teminat duruşmasına çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emre Yel mahkemede olguları aktardı. Polis, 16.10.2018 tarihinde Lefkoşa Adli şubeye gelen F.Ö.’nün (K-50) verdiği bilgide; kendi adına aracı olduğunu bu aracı eşinin kullandığını ancak Aralık 2017 ayı içerisinde eşi Ali Sönmez Önsal ile boşandığını bu aracın eşinde olduğunu ancak aracı sattığını öğrendiğini kendisinin ise bu aracın satışı için devir formu imzalamadığını veya vekalet vermediğini belirtip bu konunun araştırılmasını istediğini söyledi. Polis, Motorlu Araçlar Mukayyitliğinden yapılan soruşturma neticesinde bahse konu aracı 27.12.2017 tarihinde F.Ö. adından Ali Sönmez Önsal adına devir edildiği tespit edildiğini açıkladı. Polis, akabinde söz konusu araca ait devir formu temin edilerek üzerinde bulunan el yazı ve imza örneklerinin incelenmek üzere Kriminalistik Şubeye gönderildiğini söyledi. Polis, 04.11.2019 tarihinde Belge inceleme şubesinden temin edilen raporda devir forması üzerindeki devralan hanesindeki imzanın Sanık Ali Sönmez Önsal elinden çıktığını, Devreden hanesindeki imzanın F.Ö.’nün elinden çıkmadığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıya 2018 yılında dava okunduğunu belirtti. Polis, soruşturma dosyasında gelişme olduğunu, devri gerçekleştiren muhtarın zanlının huzura çıkmayıp, formu imzalayıp kendisine verdiğini, söylediğini, bu nedenle zanlıyı teminat duruşmasına çıkardıklarını belirtti. Polis, muhtar hakkında da muhtarlar yasasına aykırı hareket suçundan dava okunduğunu söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, neden 6 yıl sonra müvekkilinin teminat duruşmasına çıkarıldığını sordu. Polis, muhtardan ifade aldıklarını, gelişme olduğunu, bu nedenle teminat duruşmasına çıkarıldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, aktarılan olgulara göre zanlının boşandığı gün eşine kalan aracı kendi üzerine aldığını, devir işlemini yapan muhtarın ifadesi üzerine teminat duruşmasına çıkarıldığını belirtti. Yargıç Ergüden, zanlıya 2018 yılında dava okunduğunu, 6 yıldır davasını beklediğini, yargıdan kaçabileceğine dair bir kanaat oluşmadığını belirtti. Yargıç, bu nedenle zanlıya yurt dışı çıkış yasağı şartı koymayacağını söyledi. Ergüden, zanlının 20 bin TL nakdi teminat yatırmasına, 2 haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunmasına ve 2 kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

(Kamalı Haber)