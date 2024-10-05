Boşanma Aşamasındaki Eşine Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı
05/10/2024
Boşanma aşamasında olduğu eşini Ozanköy’deki bir restoranda darp eden 44 yaşındaki O.K. tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, O.K'nin (E-44) porselen şekerlikle yüzüne ve başına vurduğu eşi F.K.’nin (K-28) yüzünde kırıklar oluştu. F.K. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
-Cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle bileğini kırdı...Tutuklandı
Çatalköy’de bir plajda ise dün sabaha yakın 124 miligram alkollü içki tesiri altında olan F.G.(E-43), C.N.G.’ye (K-40) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle darp edildi. F.G’nin sol el bileğini kıran. G.M. tutuklandı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.05/10/2024 14:50