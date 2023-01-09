Türkiye'de boşanma davasında akılalmaz detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Ankara Aile Mahkemesi’nde açılan boşanma ve Batı Adliyesi’nde görülen babalık davaları dosyalarında ortaya çıkan çarpık ilişkiler, hukukçulara bile “Pes” dedirtti. Dava dosyasına göre, Çankırı’nın bir köyünde yaşayan Vedat Ö., 16 yaşındayken babasıyla kavga edince dayısı M.K.’nin evine yerleşti. Yıllarca dayısında kalan Vedat Ö., dayısının eşi S.K. ile ilişki yaşamaya başladı. Askere gidip vatani görevini tamamlayan Vedat Ö., döndükten sonra dayısının ve eşi S.K.’nin kızları F.Ö. ile evlendi, ardından da Ankara’ya taşındı.

Vedat Ö., kayınvalidesi olan anne ile ilişkisine devam ederken, kızı ile de sürdürdüğü evliliğinde iki çocuğu oldu. Vedat Ö. kas hastalığına yakalanınca eşi F.Ö. ile evliliklerinde sorun çıkmaya başladı. Vedat Ö. ile F.Ö., boşanmak için mahkemeye başvurunca yıllardır süren çarpık ilişki gerçeği de ortaya çıktı. Dayısının 4 çocuğundan son 2 çocuğunun babasının Vedat Ö. olduğu öğrenildi. Başka bir deyişle Vedat Ö. kayınbiraderi ve baldızının babası çıktı. Yıllardır enişte dedikleri kişinin babaları olduğunu öğrenen çocuklar “babalık” davası açtı.

‘EŞİM, KARDEŞLERİMİN BABASI’

Eşi Vedat Ö.’nün, annesi ile yıllarca ilişki yaşadığını öğrenen F.Ö., “Boşanma aşamasında olduğum eşim, bana ‘İki kardeşin aslında benim çocuklarım’ deyince şok oldum. Kocam, annemle yıllarca yasak ilişki yaşamış. Eşim, kardeşlerimin babası çıktı” dedi. Vedat Ö.’nün kayınvalidesinden 2, eşi F.Ö.’den de 2 çocuğu olduğu ortaya çıktı.

Ankara’da 2022 yılında açılan ve halen devam eden davalarda dayı M.K. ile yeğeni ve aynı zamanda damadı Vedat Ö. ile çocukların DNA testleri dosyaların seyrini belirleyecek. Dayı M.K.’nın ise Vedat Ö. ile yasak aşk yaşadığını öğrendiği eşi S.K. ile boşandığı öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet / Fevzi KIZILKOYUN

Bu habere tepkiniz:



09/01/2023 09:32