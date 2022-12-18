Boşanmak isteyen eşini darp etti

Kendisinden ayrılmak isteyen eşini ciddi şekilde darp edip yaralanmasına sebep olan zanlı Orhun Baykal tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

BAŞINI YERE VURDU

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz 17 Aralık 2022 tarihinde Metehan-Lefkoşa'da meydana gelen "Yaralama, Ciddi Darp, Itale-i Lisan" suçlarına methalder olduğunu ve saat 20:10 raddelerinde Metehan adresindeki ikametgahının giriş kapısı önünde bulunan avlu içerisinde kendisinden 5 yaşındaki çocuklarını almaya gelen boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşini, kendisinden boşanmak istediği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucunda, sol eli ile adı edilenin saçını tutup kafasını yere vurup başının sol tarafında 5cm'lik derin kesi oluşmasıyla yaralanmasına sebep olduktan sonra kafasına defalarca vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, yine adı edilene hitaben ölümle tehdit edip küfür ederek İtale-i Lisan suçunu işlediğini söyledi.

DİKİŞ ATILDI

Polis müştekinin ayni gün doktor kontrolünden geçirildiğini ve anlının sol tarafında 5 cm lik derin kesi olduğu tespit edilip dikiş atıldığını mahkemeye aktardı. Polis olayı gören ve müştekiye yardım etmeye çalışan 2 kişi olduğu ancak zanlı tarafından tehdit edilmeleri üzerinben olay yerinden kaçtıkları bu şahsların arandığını ayrıca çevre şahadeti alınacağından zanlının ilk etapda soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksaltı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber) -

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18/12/2022 12:11