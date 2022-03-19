Boşanmanın detayları ortaya çıktı!

8 yıldır evli olan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, önceki gün Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen davayla boşandı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamadı.

OYUNCU ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel’in 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çift, 2014 yılında Roma’da evlenmişti. İddiaya göre çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı. Hamdi Alkan da avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşine, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ Boşanma Davası açtı.



BOŞANINCA AĞLADI



Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu. Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Selen Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

‘HEP DOST KALACAĞIZ’



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selen Görgüzel, eski eşine teşekkür ederek şunları söyledi: “9 yıl beraber ağlayıp, beraber güldük... Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik... Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun.” Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK

Mahkeme, protokol gereği, Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin boşandığı eşi Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Çiftin birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

"AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." demişti. Selen Görgüzel, Alkan ile yaşadığı Zekeriyaköy'deki evlerinden taşınarak Etiler'e yerleşmişti.

BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK

Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü söylemişti:

"Pandemi döneminde tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik pandemide bitti, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi.

Pandemi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor. Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık.

Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor.

Gerçek evlilik aslında bu… Üçüncü şahıs hiç olmadı bizim aramızda. İki ayrı insanız sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor… O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun."

ÖPÜŞME SAHNESİ OLAY OLMUŞTU

Selen Görgüzel Alkan, İrfan Kangı ve Orçun Kaptan'ın yer aldığı tiyatro oyunu “Seviyorsan Git Ayrıl Bence” sahnelenmeye başladı. Büyük ilgi gören oyunda Görgüzel ve Kangı'nın öpüşmesi çok konuşuldu.

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19/03/2022 11:39