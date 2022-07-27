'Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’' konulu sempozyum yarın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) iş birliğinde yarın, “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenlenecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sempozyum saat 09.30’da Acapulco Hotel’de yer alacak. Sempozyumun açılışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılacak.

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27/07/2022 11:26