'Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’' konulu sempozyum yarın
Sosyal Hizmetler Dairesi ile GİKAD iş birliğinde yarın, “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenlenecek.
27/07/2022
TAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar (GİKAD) iş birliğinde yarın, “Boşanmanın Ebeveynler ve Çocuklar Üzerindeki Etkisi’’ konulu sempozyum düzenlenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sempozyum saat 09.30’da Acapulco Hotel’de yer alacak. Sempozyumun açılışı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından yapılacak.