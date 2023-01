Boşanmaya giden bir evliliği kurtarmanın 5 yolu

Çiftler birlikteyken, aralarında hiçbir zaman mutsuz olmalarına yol açacak bir şeylerin olacağına inanmak istemez. Ancak ikili ikişkilerde her şey mümkündir ve bir anda işler tersine dönebilir. O, her şeyine bayıldığınız insanın nasıl bir anda değiştiğine inanamazsınız.



Her şey yolundayken sormadığınız soruları sormaya başlarsınız. Günden güne kendinizi daha çok hayal kırıklığına uğramış ve ona karşı öfkeli halde bulursunuz. Hatta onun hayatınızdaki varlığını sorgular hale gelirsiniz.

Sizin neye ihtiyacınız olduğunu, ne istediğinizi nasıl göremez? Bu soruyla dertlenirsiniz.



Onun yoluna taş koymaya başlamadan önce, ilişkinizde yaşamakta olduğunuz kırılmaya katkıda bulunan kişi olarak sizin ne yaptığınıza yakından bakmanın zamanı gelmiş demektir.



Her ikinizin de ilişkinize iyi şeyler ve kötü şeyler kattığını biliyor muydunuz? Boşanmayla sonuçlanmadan önce bu evliliği düzeltmek mümkün ama kendiniz üzerinde

biraz çalışmaya istekli olmalısınız.

SORUN ALANLARINI TANIMLAYIN

Evliliğinizde öylece ortadan kalkmayacak bir sorun olduğunu ve bunda sizin de rol oynadığınızı kabul etmelisiniz. Çoğu zaman insan, kendi inisiyatifi olmadan sorunların kendiliğinden düzeleceğine inanır. Sorunlara onun çözmesi gereken meseleler olarak bakabilirsiniz.



Ne de olsa, model eş sizsinizdir. Her şeyi doğru yapıyorsunuzdur. Ona söylemek zorunda kalmadan neye ihtiyacınız olduğunu ve istediğinizi bilmelidir. İlişkinizde bir şeylerin

bozulması onun hatasıdır.



Ondan memnun olmadığınızı ona her zaman söylüyorsunuzdur. Günlerinizi ve gecelerinizi onun arkasını temizleyerek geçiriyorsunuz ve bundan memnun olmadığınızı belli

etmek için her türlü gürültüyü çıkarıyorsunuzdur. Asla anlamıyor gibi görünüyordur. Bu yönünüzü törpülemelisiniz.

NASIL İLETİŞİM KURDUĞUNUZA ODAKLANIN

Onunla iletişim kurma şekliniz, ondan alacağınız tepki üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Kendi öfkeniz ve hüsranınızdan dolayı, onunla çok sinirli, alaycı bir şekilde iletişim kurmaya başlarsınız. Her zaman kızgın görünüyorsunuzdur. Her diyalogunuz tartışmaya dönüyor olabilir. Birbirinizle saygılı ve medeni bir şekilde konuşmayı öğrenmek, işlerin tersine dönmesini sağlayabilir. Açık, net, dürüst ve saygılı konuşmayı temel alın, alaycılığı bir kenara bırakın.



NEGATİFLİK SEVİYENİZİ KONTROL EDİN

Eşinize karşı davranışınızı negatiften pozitife çevirmelisiniz. Bir insan size karşı yaklaşımında sürekli negatifse siz de ona karşı öfke duyarsınız.

Eşinizin ne yapıp ne yapmadığının önemli olmadığına inanacak ve her zaman onda hata bulacak noktaya gelmiş olabilirsiniz.



Durum buysa, neden sizi memnun etmeye çalışsın ki? İlişkilerde, birinin tuvalet kağıdını hangi yöne koyduğu veya diş macununu neresinden sıktığı gibi, kırılmaya değmeyen bazı şeyler vardır.



Bir şeyle ilgili bir sorununuz varsa, bunu derinlemesine düşünmek önemlidir ve sizin için yeterince önemliyse, bunun hakkında konuşun. Ama unutmayın ki ikinizden biri haklı ya da haksız değil. Bir şeylere bakış açınız farklı sadece. Bazen cinsiyetle alakalı, bazen farklı aile yapılarından gelmiş olmanızla ilgili... Sizden farklı oluşuna pozitif yaklaşmaya başlarsanız, ona daha az öfkelendiğinizi göreceksiniz.



ONU SUÇLAMAYIN

İlişkiniz daha iyiye doğru değişecekse, kendinizde değişiklik yapmaya istekli olmalısınız. Eşiniz hayatını, istediğini yaparak yaşarken sizin değişiklik yapmanızın adil olmadığına karar vermiş olabilirsiniz. Ancak siz sadece kendinizi değiştirebilirsiniz ve eşiniz de sadece kendini değiştirebilir.



Her şeyin farklı olmasını ve özellikle her şeyin çok daha iyi olmasını arzuluyorsanız, o zaman işleri yoluna koymaya ve bazı değişiklikleri kendiniz yapmaya açık olmalısınız. Konuşmadan önce düşünün. Söylemek üzere olduğunuz şeyin gerçekten doğru olup olmadığını kendinize sorun. Ardından, bunu söylemenin faydalı olup

olmayacağını kendinize sorun. Eşinizde gerçekten bir değişime ilham verip vermeyeceğini veya sadece incitici olup olmayacağını düşünün. Kendinize bunun hakkında konuşmanın gerekli olup olmadığını sorun ve eşinizin sizi duyması için nasıl yaklaşmanız gerektiğini düşünün. İletmek istediğiniz şeyi nasıl söylerseniz nazik,

nasıl söylerseniz öfkeli görünür, düşünün.



SABIRLI OLMAYI ÖĞRENİN

Değişimin zaman aldığını unutmayın. Değişikliklerin evliliğinizin bir parçası olmasını istiyorsanız, tutarlı bir şekilde farklılaşmanız gerekecek. Eski düşünce ve davranış kalıplarına geri dönmek her zaman kolaydır, bu nedenle değişiklikleri yapma ve bu değişiklikleri yapmaya devam etme konusunda kararlı olmalısınız.



Tüm mücadelenize rağmen bitmiş bir evlilik varsa ortada, boşanma kaçınılmaz olacaktır. Çok geç olmadan profesyonel destek almak için çift terapisine başvurabilirsiniz.

03/01/2023 10:13