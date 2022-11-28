Boşanmış çiftlerden evlilik üzerine tavsiyeler

Evlilikle ilgili en iyi tavsiyeyi boşanmış çiftlerin verebileceği söylenir. Neden mi? Çünkü bu bireyler, bir zamanlar hayatının en önemli ilişkini kaybetmiş ve yaptıkları hataları gözlemleme şansına erişmiştir. İşte boşanmış çiftlerden evliliğe dair tavsiyeler...

ŞÜPHELERİ YOK SAYMAYIN

İlişkideyken partnerinizin bazı davranışlarını gözardı ediyor ve şüphe duysanız bile değişeceğini düşünüyor olabilirsiniz. Aklınıza takılan soru işaretlerini mutlaka giderin çünkü örtbas ettiğiniz problemler gün yüzüne çıktığında iş işten geçmiş olabilir.

UZUN VADELİ DÜŞÜN

Evlenmeye karar verdiğiniz kişi hakkında kendinize “Onunla hayatımın sonuna dek beraber yaşayabilir miyim” diye sorun. Ailesini, arkadaşlarını ve sevmediğiniz davranışlarını gözden geçirin.

AİLE OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN

Oldukça klişe gelebilir ama yalnızca partnerinizle değil, bir nevi ailesiyle de evleniyorsunuz. Ailesinin da kültürünü ve size yönelik davranışlarını inceleyin. Eğer bir yuva kurmayı planladığınız kişi, sizden çok ailesini düşünüyorsa ortada bir problem var demektir.

EVLİLİK HER ŞEYİ DÜZELTMEZ

Yalnızken tüm sorunlar sizi buluyor ve tek başına hiçbir şey yapamıyor gibi düşünüyorsanız, evlenmenin bu sorunlarınızı çözeceğini düşünmeyin. Birine sırtınızı yaslamadan önce bir birey olarak ayakta kalmayı öğrenmeniz lazım.

KUSURLARI GÖRMEZDEN GELİN

Evlendiğinizde eşinizi her haliyle kabul etmişsiniz demektir. İyisiyle kötüsüyle bu kişiyle birlikte olmaya söz verdiniz. Evlendikten sonra hoşunuza gitmeyen bazı davranışlar gözlemleyebilirsiniz ama o kişiyi o haliyle kabul ettiğinizi ve kusurlarına rağmen onu sevdiğinizi unutmayın.

AŞKI CANLI TUTUN

Rutin bir hayat, ilişkinizi monotonlaştıracaktır. Evliliğinizi canlı tutmak için farklı aktiviteler düzenleyin, beklenmedik anda hediyeler alın veya haftasonu bir yerlere kaçın.

SORUNLARINIZI İÇİNİZE ATMAYIN

Sağlıklı bir ilişkide partnerler hislerini açıkça dile getirebilmelidir. Dile getirmedikleriniz bir noktada ilişkinizi derinden sarsabilir. Cesur olun ve samimi bir şekilde duygularınızı dile getirin.

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28/11/2022 21:12