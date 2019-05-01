Bosch, İsveçli Powercell ile yakıt hücresi üretecek!

AB'de elektrikli araçlarda hidrojen yakıt hücresine talebin artacağını düşünen Bosch, İsveçli Powercell ile yakıt hücresi üretmek için anlaşma imzaladı.

Alman otomobil parçaları üreticisi Bosch, AB'de elektrikli araçlarda hidrojen yakıt hücresine talebin artacağını düşünüyor. Bu nedenle İsveçli Powercell ile yakıt hücresi üretmek için anlaştı. Haberin ayrıntılarını yazımızdan takip edelim.

Bosch, hafta başında yaptığı açıklamada İsveçli Powercell şirketi ile birlikte, ağır hizmet araçlarının elektrikli hale getirilmesi için hidrojen yakıt hücreleri geliştireceğini duyurdu. Avrupa Birliği kamyonların karbon salınımını 2025'e kadar %15, 2030'a kadar da %30 azaltmasını talep ediyor. Bu da endüstrinin elektrikli ve hibrit motorlara geçmesi için yeteli bir sebep.

Elektrikli araç bataryalarına göre daha kısa sürede dolan hidrojen yakıt hücreleri, uzun süre yolda olacak araçlarda daha iyi bir seçenek olarak görülüyor. "Bir litre hidrojen, üç litre dizelden daha fazla enerji barındırıyor" diyen Bosch, hidrojen yakıt hücrelerinin 2030'a kadar, elektrikli araçların yaklaşık %20'sinde kullanılacağını iddia ediyor.

Yapılan anlaşma çerçevesinde Bosch ve Powercell, polimer elektrolit membran (PEM) yakıt hücresi geliştirip seri üretime geçecek. Bosch, Powercell ile yapılan anlaşmanın bedelinin yaklaşık 40-70 milyon Euro aralığında bir değere sahip olduğu ifade edildi.