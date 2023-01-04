Bosna Hersek'te 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık bomba imha edildi

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04/01/2023

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Bosna Hersek'te 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık bomba imha edildi

Bosna Hersek'in kuzeyindeki Banja Luka kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma olduğu tahmin edilen 50 kilogramlık uçak bombası imha edildi.

Bosna Hersek'te İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık bomba imha edildi.

Sivil Koruma Daire Şefi Dragan Babic, "Üç hafta önce aldığımız ihbar doğrultusunda öncelikli olarak konumu belirledik. Arkasında da gerekli hazırlıkları tamamladık." dedi.

Babic, civardaki 30 hanenin tahliye edilerek İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen bombanın güvenli bir şekilde imha edildiğini belirtti.

04/01/2023 16:08
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TAGS: Bosna Hersek, Dünya Savaşı, bomba
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