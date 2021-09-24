Bosna Hersek'te vahşet! Hakemleri diri diri yakıyorlardı

Bosna Hersek Premier Ligi'nde Velez Mostar'ın, sahasında Borac'a 2-0 yenildiği maçın 82. dakikasında ev sahibi ekibin taraftarları, maçın hakemi Sabrija Topalovic'in kararlarına tepki gösterdi. Karşılaşmanın sonunda ise hiç akla gelmeyecek inanılmaz bir olay yaşandı. Holigan grup, maçın hakemi Topalovic Veiki yardımcısını taşıyan aracı seyir halindeyken ateşe vererek, kullanılmaz hale getirdi.

Karşılaşma boyunca maçın hakemi Sabrija Topalovic'a tepki gösteren holiganlar maçın 82. dakikasında sahaya indi. Olaylar saha dışına taştı.

ÖNLERİ KESİLDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından oyuncular ve hakem heyeti stadyumdan ayrılmak için araçlarına bindi. Maçın 4 hakemi de aynı arabada seyahat ederken trafikte bir grup holiganın saldırısına uğradı. Mynet'in aktardığı habere göre; Önleri kesilen hakemlerin arabasına 3 adet meşale ve yanıcı maddeler atıldı. Saniyeler içinde alev alan arabadan zor da olsa çıkan hakemler yanmaktan son anda kurtuldu.

1 HAKEM YARALI

Arabada bulunan 4 hakemden 1 tanesinin yaralandığı öğrenilirken diğer 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma açan emniyet yetkilileri, suçluların yakalanması için harekete geçti.

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24/09/2021 12:57