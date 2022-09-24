Bostancı Sınır Kapısında 31 kilo kaçak et ele geçirildi

Bostancı sınır kapısında kaçak 31 kilo kuzu ve dana eti geçirmeye çalışan 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün saat 17.00'de Bostancı Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan M.B.’nin (E-35) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan denetimde, 31 kg. kuzu ve dana eti bulundu.

Etlere emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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24/09/2022 12:32