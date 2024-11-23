Bostancı Sınır Kapısı’nda Kaçak Sigara ve İlaç Yakalandı

Güzelyurt’ta Bostancı Kara Giriş Kapısı'ndan GKRY Bölgesine geçmeye çalışan I.A.’nın (E-47) kullanımında bulunan araçta, Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan aramada muhtelif marka ve miktarda cinsel gücü artırıcı ilaçlar ile toplam 170 paket sigara, 518 adet elektronik sigara ve 138 paket tütün ürünü ele geçirildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, bahse konu şahsa Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından idari para cezası kesildi. Soruşturma devam ediyor.