Bostancı’da 5 pozitif vaka!

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03/02/2021

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Bostancı’da 5 pozitif vaka!

Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, bölgede 5 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Arkın, yarından itibaren bölgede ücretsiz Covid-19 testi yapılacağını söyledi.

Arkın'ın söz konusu açıklaması şöyle:

“4 Şubat 2021 tarihinde sabah 9.00-12.00 arası Güzelyurt Sağlık Ocağı ve öğleden sonra saat 13.00-16.00 Aş. Bostancı Köy meydadında, Eczane karşısı Hüseyin Şurimi kahvehanesi önünde test yaptırmak isteyen halkımız test yaptırabilecektir.

Tüm halkımız vatandaşlık görevini yerine getirsin. Köyümüzde çıkan pozitif 5 vakaya temas edilmişse, test ihmal edilmesin. Sağlıklı günler dilerim."

 

03/02/2021 20:24
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TAGS: Bostancı’da 5 pozitif vaka!, haberkibris,
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