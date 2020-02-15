Bostancı’da arı kovanı hırsızlığı

Bostancı’da derevasyon bölgesinde Semih Hamdi’ye ait iki arı kovanı, içerilerinde bulunan 9 çerçeve arı ile birlikte çalındı.

8 ve 13 Şubat tarihlerinde meydana gelen olayın polisin bilgine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen İ.U. (E-21) tutuklandı.

Yapılan ileri soruşturmada İ.U’nun çalmış olduğu bir kovanı içerisindeki arılar ile birlikte başka bir şahsa 300 TL karşılığında satarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi. Çalınan diğer kovan ise İ.U’nun saklamış olduğu yerde bulunarak emare olarak alındı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. Foto:Arşiv

15/02/2020 13:47