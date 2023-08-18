Bostancı’da iş kazası, bir işçi yaralandı

Bostancı’da bir inşaatta meydana gelen kazda 60 yaşındaki Ali Yıldızhan yaralandı.

Saat 08:30 sıralarında, Bostancı’da yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Ali YILDIZHAN (E-60), söz konusu inşaatın ikinci katında kalıp tahtalarını söktüğü sırada, çıkan kalıp tahtasının kendisine çarpması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Yıldızhan yapılan tedavisinin ardından, bel kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Beyin Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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